Народные инспекторы Подмосковья с января зафиксировали более 5,6 тысячи нарушений

Более 5,6 тысячи нарушений было зафиксировано с начала года жителями Подмосковья с помощью сервиса «Народный инспектор», передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чаще всего поступали сообщения о парковке автомобилей на газонах — число таких обращений составило около 4,5 тысячи. Также в топе — транспорт, мешающий проезду мусоровозов, и парковка авто на детских и спортивных площадках.

Используя сервис, можно передать информацию о сбросе мусора из машин, вандальных надписях, незаконном размещении объявлений, повреждениях объектов городской инфраструктуры.

Сервис доступен в приложении «Добродел» в разделе «Решаем проблемы вместе». Для отправки сообщения нужно записать короткое видео нарушения.