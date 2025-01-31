Нарушения правил обращения с отходами пресекли в трех городских округах Подмосковья — Люберцах, Домодедово и Солнечногорске. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В Люберцах пресекли нарушения, в том числе случаи сжигания мусора, в двух населенных пунктах. Недалеко от села Верхнее Мячково обнаружили устройство для сжигания отходов.

В Солнечногорске и Домодедово выявили несанкционированные пункты приема строительного мусора. Было задержано четыре самосвала, экскаватор и погрузчик.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о результатах работы по рекультивации мусорных полигонов.