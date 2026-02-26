Нарушителей правил перевозки мусора привлекли к ответственности в Щелково и Раменском

В Раменском и Щелково выявили нарушителей правил перевозки отходов

Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]

В Щелково и Раменском привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В Щелково гражданин выгрузил строительный мусор в деревне Огуднево. В Раменском гражданин перевозил стройотходы без разрешительных документов. Его задержали в деревне Чулково.

Обоих нарушителей оштрафовали.

