Нарушителей правил перевозки мусора привлекли к ответственности в Щелково и Раменском
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Щелково и Раменском привлекли к ответственности нарушителей правил обращения с отходами, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Щелково гражданин выгрузил строительный мусор в деревне Огуднево. В Раменском гражданин перевозил стройотходы без разрешительных документов. Его задержали в деревне Чулково.
Обоих нарушителей оштрафовали.
