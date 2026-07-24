«Врачи разрешили все, кроме тоски»: онкобольная Симоньян ответила взволнованному подписчику

Главный редактор Маргарита Симоньян переживает один из самых тяжелых периодов в своей жизни. 2025 год принес ей двойной удар: сначала долгая и мучительная болезнь мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который находился в коме и в итоге скончался, а затем собственный онкологический диагноз. О своей борьбе с раком Симоньян рассказала в ответ на тревожный комментарий поклонника, который советовал ей избегать солнца, пишет Teleprogramma.org.

Журналистка объяснила, что ее диагноз не связан с воздействием ультрафиолета и рассказала о совете врачей.

«Врачи разрешили мне все, кроме тоски», — написала Симоньян.

У главреда RT обнаружили рак молочной железы с метастазами, причем врачи охарактеризовали течение болезни как «ураганное». Онкология развилась на фоне сильного стресса, связанного с состоянием супруга. Маргарита перенесла операцию и сейчас проходит курс лечения.

Несмотря на все испытания, Симоньян не теряет духа. Она продолжает активно работать, вести свои проекты и общаться с подписчиками, демонстрируя удивительную жизненную силу.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян пришла в ужас из-за приговора ее киллерам.