Город преображается: какие перемены ждут Электрогорск по итогам осмотра

Согласно данным администрации, по итогам осмотра общественных пространств и дворов сформирован план благоустройства с четкими сроками. Уже завершена подготовка парковки у корпуса «Бета» Электрогорского лицея: установлена калитка и организован вход — это повысит безопасность при высадке детей и сделает процесс удобнее для родителей.



В числе ближайших задач — косметический ремонт часовни Матроны Московской на бульваре, покос территории у Стахановского озера, улучшение сквера Болошева: там скорректируют уклон парковки, чтобы не скапливалась вода, и отремонтируют покрытия баскетбольной площадки и спортивной зоны.



По данным властей, также запланированы покос и уборка вдоль улицы Советской и ремонт во дворе дома № 10, корпус 3, на улице Ухтомского — там заменят участок трубы и восстановят благоустройство после подмыва канализации. Все выявленные вопросы взяты в работу.