В Можайском на 75% завершили капремонт школы «Созвездие Вента»
Капремонт школы «Созвездие Вента» в Можайском завершили на 75%
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента», стройготовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 50 человек и пять единиц техники. Строители укладывают напольное покрытие, монтируют осветительные приборы, а также подключают розетки и выключатели и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.