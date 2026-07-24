В Можайском на 75% завершили капремонт школы «Созвездие Вента»

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 50 человек и пять единиц техники. Строители укладывают напольное покрытие, монтируют осветительные приборы, а также подключают розетки и выключатели и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.