В Подмосковье жители смогут бесплатно проверить здоровье в парках

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатный профилактический осмотр в парках, выездные бригады врачей будут работать в 25 округах, в том числе в Балашихе, Воскресенске, Егорьевске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Формат выездных осмотров в парках удобен тем, что позволяет проверить здоровье без записи, в выходной день и на открытом воздухе», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала лета 2026 года такой возможностью уже воспользовались почти 2,7 тыс. жителей. В ходе осмотра пациентам измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят антропометрию и другие исследования. При необходимости их могут направить в поликлинику для дополнительного обследования. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.