Водителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в пятницу, 24 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Ярославском, Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорижском, Пятницком, Ленинградском и Щелковском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, избегать использования телефона за рулем, а также придерживаться установленного скоростного режима и сохранять достаточную дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.