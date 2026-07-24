Жители Подмосковья подали почти 14 тыс. заявлений на получение субсидии ЖКУ

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой по оформлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг свыше 13,7 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для ее получения нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить сканы документов. Искусственный интеллект, внедренные в сервис, поможет распознать документы, прикрепленные к электронному заявлению, и найти неверные файлы.

Субсидию могут оформить жители региона, если расходы на коммунальные услуги у них превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

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