Скорость, драйв, трюки: где в Селятино появится новая точка притяжения для райдеров

В парке «Мечта» в Селятино завершается строительство скейт‑площадки — объект реализуют в рамках губернаторского проекта «Парки Подмосковья» и программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По словам начальника теруправления Селятино Владимира Матвеева, работы идут по графику. Уже отсыпано основание из щебня и песчаной смеси — оно обеспечит дренаж и устойчивость конструкции, смонтирован металлический каркас будущих фигур и трамплинов. Сейчас подрядчик готовится к бетонированию: финишное покрытие должно быть гладким, прочным и безопасным — от его качества зависит комфорт и безопасность райдеров.

Согласно заверениям подрядчика, все этапы завершат до конца августа, а уже в начале осени площадка откроется для посетителей. Пространство рассчитано на любителей экстремальных дисциплин — скейтбординга, самокатов, роллер‑спорта и BMX: здесь можно будет тренироваться, общаться и проводить время на свежем воздухе.