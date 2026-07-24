В Коломенской больнице появился региональный урологический центр

В Коломенской больнице открылся региональный урологический центр малоинвазивной хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи, там пациенты смогут получить специализированное лечение с применением современных технологий и малоинвазивных методик. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать специализированную медицинскую помощь в Московской области, открывая профильные центры по наиболее востребованным направлениям», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что урологический центр позволит повысить доступность высокотехнологичной помощи для жителей девяти городских округов региона — Коломны, Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Луховиц, Ступино, Серебряных Прудов, Шатуры. Каждый год там будут выполнять более 1,5 тыс. операций, в том числе высокотехнологичных.

Учреждение оснастили современным оборудованием для диагностики и лечения урологических заболеваний. Там будут помогать пациентам с мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, новообразованиями мочеполовой системы и другими патологиями. Помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

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