В Домодедове появится логистический комплекс для хранения продуктов

В Домодедове возводят крупный логистический комплекс для хранения охлажденной и замороженной продукции, его готовность составляет более 33%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы завершат во втором квартале 2027 года, ежегодно там будут обрабатывать более 300 тыс. тонн продукции. В реализацию проекта вложат 2,5 млрд рублей, в результате в округе создадут 135 рабочих мест.

Площадь комплекса составит более 24 тыс. кв. м, там будут осуществлять прием, хранение и отправку охлажденных и замороженных продуктов в потребительской упаковке. Одновременно здесь смогут хранить порядка 36,5 тыс. паллет продукции. Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ, реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при Правительстве Московской области.

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