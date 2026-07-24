С начала 2026 года в подмосковные больницы закупили 11 рентген-аппаратов типа С-дуга, до конца года поставят еще восемь. В общей сложности на закупку медтехники было направлено почти 226 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современная медицинская техника — необходимое условие для качественного оказания помощи и проведения точных операционных вмешательств», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Передвижные рентген-аппараты типа С-дуга позволяют врачам получать рентгеновские снимки под различным углом во время проведения операции. Их поставили в Серпуховскую, Истринскую, Подольскую, Луховицкую и другие больницы. Технику закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.