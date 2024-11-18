Научные кружки открыты в 150 библиотеках Подмосковья

В регионе в рамках направления «Умней в библиотеке» в ста пятидесяти таких учреждениях открыли научные кружки. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

В таких кружках участники изучают химические и физические законы, проводят разнообразные опыты.

К примеру, в Химках стартовал набор на курс «История Земли. Палеонтология». Также учреждение планирует провести для читателей олимпиаду по зоологии.

Особенно востребованы у детей кружки по робототехнике. В библиотеках области действует около сотни таких кружков.

Помимо этого, в муниципальных библиотеках открыты курсы по изучению иностранных языков.