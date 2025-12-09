Неделя функциональной грамотности стартовала в Московской области

Неделя функциональной грамотности стартовала в Подмосковье, сообщает Министерство образования Московской области. Она будет проходить до 12 декабря.

В проекте принимают участие школьники, учителя, методисты со всего Подмосковья. В округах организуют открытые уроки, мастер-классы, викторины, встречи с экспертами, экскурсии в музеи и на предприятия.

К примеру, девятиклассники Лотошинской школы № 1 посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть № 205, а четвероклассники школы № 1 Красногорска — Музей занимательных наук «Экспериментаниум».

В рамках недели особое внимание будет уделено практической части. Школьники смогут узнать больше о профессиональных сферах и увидеть, как полученные на уроках знания можно применять в жизни.

