Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

В соответствии с предписанием хозяйствующему субъекту надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение закона о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок хозяйствующему субъекту назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.

Согласно части 2.4 статьи 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.