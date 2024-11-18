Неизвестный застрелил охотника в лесном массиве в Талдоме

В Подмосковье разыскивают неизвестного, который выстрелил в двух человек в лесном массиве в Талдоме. В результате один из потерпевших скончался, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 17 ноября. По предварительным данным, двое местных жителей находились на охоте в лесу, когда неустановленное лицо выстрелило в них из огнестрельного оружия.

Один из охотников от полученного ранения скончался на месте. Второго госпитализировали с ранением бедра.

Как рассказали в ГСУ СК России по региону, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются.