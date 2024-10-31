Нейросеть за четыре месяца выявила более 400 случаев парковки у контейнерных площадок Подмосковья

Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» за четыре месяца выявили 419 случаев парковки автомобилей у контейнерных площадок Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее число нарушений выявили в Химках, Дзержинском и Одинцово.Всем нарушителям выписали штрафы. Их размер составляет пять тысяч рублей.

Видеокамеры фиксируют не только факт нарушения, но также время и адрес, госномер автомобиля. До конца года в муниципалитетах планируется установить еще 30 тысяч таких устройств.