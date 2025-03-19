Нелегальных мигрантов выявили на территории кондитерского цеха в Солнечногорске

Нелегальных мигрантов выявили сотрудники полиции Подмосковья на территории кондитерского цеха в Солнечногорске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В рамках рейда были проверены данные по 34 иностранцам. Выяснилось, что 26 из них работали, не имея на это соответствующего разрешения. Кроме того, было установлено, что 12 человек нелегально находятся на территории России.

Всех нарушителей оштрафовали на 5 тыс. рублей. Сейчас устанавливается работодатель иностранцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о правилах приема детей иностранцев в школы. Он отметил, что дети без знания русского языка не смогут обучаться в школах региона.