Андрей Воробьев: дети без знания русского языка не смогут обучаться в школах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов сферу образования Подмосковья. Он напомнил, что 1 апреля открывается запись детей в школы.

«Нам важно обеспечить всех учащихся местами, для этого ведем также строительство новых образовательных комплексов, продолжаем реализацию президентского проекта по капитальному ремонту школ. Также очень важна вовлеченность всей нашей команды в работу по поиску учителей», — отметил губернатор.

Воробьев также напомнил о новых правилах приема детей иностранцев в школы, которые начинают действовать с 1 апреля. Так, к учебе не будут допускать детей без знания русского языка.

«Еще одна чувствительная тема, по которой обращаются к нам жители, касается детей иностранных граждан. Вы знаете, что принято соответствующее решение в нашей стране и в Подмосковье в частности», — сказал губернатор.

По словам министра образования Подмосковья Ингрид Пильдес, семьи иностранцев будут проверять на предмет законности пребывания в регионе. Если граждане находятся в области легально, их дети смогут пройти обязательное тестирование по русскому языку. В случае успешного прохождения тестирования и при наличии свободных мест будет принято решение о зачислении.

В этом году ЕГЭ в Подмосковье будут сдавать 35,5 тыс. выпускников. Это на 2 тыс. ребят больше, чем годом ранее. Для допуска к экзамену выпускникам 11-х классов нужно было написать итоговое сочинение. Практически 99% из них справились с заданием. Последний звонок в этом году состоится 24 мая. Школьные выпускные — 28 июня.

В конце февраля завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем приняли участие около 19 тыс. ребят. На заключительный этап были приглашены 690 учащихся.

С начала года в образовательные учреждения Подмосковья было принято почти 300 педагогов. Сейчас в банке вакансий находится свыше 1,6 тыс. кандидатов.

Ранее губернатор рассказал, каких учителей не хватает в Подмосковье.