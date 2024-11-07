Нелегальных мигрантов выявили среди постояльцев общежития в Одинцово

Сотрудники полиции провели рейд в общежитии в деревне Солманово в Одинцово и выявили там нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

К административной ответственности за нарушение правил временного пребывания на территории России были привлечены 36 иностранцев. Каждого оштрафовали на пять тысяч рублей.

Кроме того, шестнадцать мигрантов обязали покинуть пределы страны.

Сейчас устанавливаются лица, которые разместили иностранцев с нарушениями миграционного законодательства.