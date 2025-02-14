Нелегальных мигрантов, выявленных в бывшей школе в Жуковском, выдворят из страны

В Жуковском в ходе проверки в здании бывшей школы выявили нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции провели рейд в помещениях общеобразовательного учреждения, где осуществлялись ремонтные работы. В рамках проверки были выявлены 10 иностранных граждан, которые незаконно работали на территории России. Троих привлекли к ответственности за незаконное пребывание в РФ.

Всех нарушителей оштрафовали на 5 тыс. руб. Кроме того, городской суд Жуковского принял решение об административном выдворении 10 нарушителей за пределы страны.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают организаторов незаконной миграции.