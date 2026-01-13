Неонатальный скрининг в Подмосковье за год прошли почти 70 тыс. новорожденных

В 2025 году неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 66 тыс. новорожденных, у 103 из них врачи выявили генетические заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг позволяет специалистам своевременно начать диспансерное наблюдение и необходимое лечение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование позволяет выявить 36 заболеваний, включая врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

Напомним, что узнать подробности о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.