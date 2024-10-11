Несанкционированную свалку строительного мусора обнаружили в Мытищах

В Мытищах объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований владельцу участка, где была образована незаконная свалка. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

О навалах мусора сообщили жители городского округа. В результате инспекторы ведомства осмотрели земельные участки и выявили на одном из них в деревне Болтино несанкционированную свалку.

На участке сельскохозяйственного назначения были свалены грунты, кирпичи, железобетонные изделия. Доступ на территорию был ограничен.

Владельца земель установили. Министерство держит на контроле его действия по недопущению незаконного размещения отходов.