Неучтенный источник выбросов в атмосферу обнаружили в Рузе

В Рузе выявили предприятие, которое не стояло на госучете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ведомство обратился житель Дорохово, который сообщил о выбросах с предприятия ООО «ТПК „СТР“», которое производит пластмассовые изделия. На место с проверкой выехали инспекторы эконадзора.

Выяснилось, что завод не вставал на госучет. В связи с этим на объекте нет экологического контроля, не согласован план мероприятий по снижению выбросов.

Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.