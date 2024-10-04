Незаконное проживание мигрантов пресекли в подмосковном Подольске

Сотрудники полиции УМВД России по Подольску и УФСБ России по Москве и Московской области обнаружили незаконно проживающих иностранных граждан в двух частных домах на территории деревни Северово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейские проверили 73 мигранта, которые прибыли в Россию из стран Азии и Африки. В отношении них составили 72 административных протокола за нарушение режима пребывания на территории страны по ст. 18.8 КоАП РФ, еще один один — за уклонение от исполнения административного наказания по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ.