Незаконное проживание мигрантов пресекли в подмосковном Подольске
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Сотрудники полиции УМВД России по Подольску и УФСБ России по Москве и Московской области обнаружили незаконно проживающих иностранных граждан в двух частных домах на территории деревни Северово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейские проверили 73 мигранта, которые прибыли в Россию из стран Азии и Африки. В отношении них составили 72 административных протокола за нарушение режима пребывания на территории страны по ст. 18.8 КоАП РФ, еще один один — за уклонение от исполнения административного наказания по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ.
«На всех иностранных граждан наложены административные штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей. Из них 28 будут принудительно выдворены за пределы страны, 16 мигрантов покинут Россию самостоятельно», — добавила Петрова.