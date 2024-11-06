Незаконную рекламу и граффити ликвидировали на дорогах в девяти населенных пунктах Подмосковья
Фото: [Минтранс МО]
В девяти населенных пунктах Подмосковья устранили незаконную рекламу и граффити, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
От несанкционированных надписей, изображений и листовок очистили объекты на десяти участках региональной дорожной сети.
Рекламные объявления устранили в Коломне, в деревне Новая Слобода в Щелково, в рабочем поселке Обухово под Ногинском, в Долгопрудном, в деревне Борисово в Серпухове, в Жуковском и Фрязино.
От граффити очистили дорожные объекты в Щелково и Красногорске, от вандальных надписей — объект в Долгопрудном.