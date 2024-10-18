Незаконный сброс ста кубометров строительного мусора пресекли в Раменском

Незаконный сброс более ста кубометров строительного мусора пресекли в Раменском, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Объем отходов, которые могли остаться у трассы или в лесополосе равны двенадцати бункерам или двум кузовам карьерных самосвалов», - отметили в ведомстве.

В ходе межведомственного рейда в городском округе также проверили двадцать одну единицу техники. Выяснилось, что у пяти транспортных средств не было документов, разрешающих перевозку строительных отходов. На всех нарушителей завели административные дела, а технику задержали.