Нежилое заброшенное здание снесли в Солнечногорске

Нежилое заброшенное здание было демонтировано в Солнечногорском округе, передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Строение было расположено в деревне Редино.

В здании было два этажа. Оно находилось вблизи жилых домов и на протяжении длительного времени не использовалось. В результате основные элементы строительных конструкций практически полностью разрушились.

Постройку внесли в список объектов для демонтажа. Работы провели в ноябре. Здание снесли, а территорию расчистили от строительных отходов. Сейчас на участке проводится благоустройство.

В целом в Солнечногорске выявили 386 недостроев. Достроили и привели в соответствие 260 зданий. Работа продолжается.