НИКИ детства: сезон аллергии в этом году начался раньше обычного

Специалисты НИКИ детства предупредили жителей о том, что в этом году в связи с аномально теплой зимой сезон аллергии начался раньше обычного. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в регионе уже начала цвести береза. Также было замечено цветение ольхи и орешника.

Для детей, которые страдают поллинозом, в такой период необходимо создать особые условия. Следует помнить, что активное пыление происходит утром. При ветре в воздух поднимается больше пыльцы.

На улице нужно носить солнцезащитные очки. Дома надо снять с ребенка верхнюю одежду. Если есть возможность, лучше промыть его волосы от пыльцы или отправить его в душ.

Также дома рекомендуется использовать очистители воздуха с НЕРА-фильтрами, барьерные спреи, противопыльцевые сетки на окнах.

Ранее в учреждении рассказали, можно ли детям держать строгий пост.