Подмосковные врачи рассказали, можно ли детям держать строгий пост

Детям нельзя соблюдать строгие ограничения в питании во время Великого поста, потому что это может навредить их организму и здоровью. Об этом рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Строгий пост подросткам не рекомендуется. Важно понимать, что во время поста сокращается потребление белка — основного строительного материала для организма. Белок участвует в наборе мышечной массы, строении тканей и органов, формировании иммунной и гормональной системы. Постная пища не может обеспечить нужное количество белка», — уточнила она.

Для детского организма пост может стать особенным стрессом. Заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова добавила, что без нормального питания подростки будут голодными. Из-за этого они могут компенсировать голод углеводами, что грозит набором веса, а также нарушениями со стороны эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем.

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