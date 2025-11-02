Ноябрьский график приема жителей в приемной правительства Подмосковья утвердили в регионе

В Подмосковье утвердили график приема жителей в приемной правительства Московской области на ноябрь 2025 года. Кроме того, утвердили график приема граждан в общественных приемных исполнительных органов региона и график приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 6 ноября с 10:00 прием будет вести министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова, а 25 ноября с 10:00 — министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ознакомиться с полным графиком приема граждан в приемной областного правительства можно здесь. Информация о графике приема в общественных приемных исполнительных органов региона размещена тут, график приема граждан адвокатами — по этой ссылке.