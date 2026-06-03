Стилист Алеко Надирян назвал главное преимущество российских модных брендов
Стилист Надирян: главное преимущество российских брендов — в том, что это «наше»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Болотова]
Популярный стилист и журналист Алеко Надирян в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о главном преимуществе российских модных брендов. По словам эксперта, ключевое достоинство заключается в том, что это «наше». Он признался, что испытывает невероятную гордость, осознавая, что вещь произведена людьми, которых он знает лично.
Надирян также заявил, что Россия сегодня остро нуждается в развитии малого и среднего бизнеса. Он отметил, что импортозамещение великолепно сработало практически во всех сферах, особенно в области визуального ряда. Почти все девушки, которых спрашивают на форуме, как подчеркнул стилист, одеты в вещи российских дизайнеров.
При этом Надирян добавил, что сам предпочитает иметь в гардеробе преимущественно одежду отечественных марок, поскольку ему намного приятнее ее носить. Вместе с тем он подчеркнул, что никого не осуждает за выбор зарубежных брендов.
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