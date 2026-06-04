Эндокринолог назвала главные причины хронической усталости

Постоянное чувство усталости может быть связано не только с переутомлением, но и с различными нарушениями в работе организма. Об этом рассказала эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий в разговоре с « Лентой.ру ».

По словам специалиста, одной из наиболее распространенных причин хронической усталости являются длительный стресс и повышенная тревожность. Врач отметила, что постоянное напряжение заставляет нервную систему работать в режиме высокой нагрузки, из-за чего организм расходует значительные энергетические ресурсы. В результате человек может сталкиваться с ощущением разбитости, снижением концентрации внимания и отсутствием чувства восстановления даже после полноценного сна. Кроме того, за жалобами на слабость нередко скрываются тревожные расстройства или депрессивные состояния.

Еще одним фактором риска эндокринолог назвала недостаточную физическую активность. По ее словам, малоподвижный образ жизни способен усиливать ощущение упадка сил, тогда как регулярные нагрузки помогают укреплять сердечно-сосудистую систему, повышать выносливость и улучшать качество сна.

Среди причин хронической усталости врач также выделила несбалансированное питание. Одерий пояснила, что длительные перерывы между приемами пищи, строгие диеты, недостаток калорий, белка и железа могут приводить к постоянной слабости и снижению работоспособности.

Помимо этого, специалист обратила внимание на возможную связь усталости с эндокринными заболеваниями. В частности, подобные симптомы могут сопровождать гипотиреоз, сахарный диабет и надпочечниковую недостаточность. В связи с этим врач рекомендовала не игнорировать длительное чувство усталости и при необходимости обращаться за медицинской консультацией для выяснения причин такого состояния.

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