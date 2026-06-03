Мессенджер MAX исчез из App Store: пользователи не могут найти приложение

Мессенджер MAX временно перестал отображаться в магазине приложений App Store, сообщает издание RT | Дзен со ссылкой на заявление команды MAX. Пользователи сообщают, что сервис невозможно найти через поиск, а попытка перейти на страницу приложения по прямой ссылке приводит к появлению сообщения об ошибке.

В команде MAX подтвердили, что на данный момент приложение действительно отсутствует в каталоге App Store. При этом разработчики подчеркнули, что у пользователей, которые уже установили мессенджер на свои устройства, сервис продолжает функционировать в штатном режиме без каких-либо ограничений.

Представители платформы сообщили, что направили в Apple официальный запрос с просьбой разъяснить причины сложившейся ситуации. Одновременно ведется работа по скорейшему восстановлению доступа к приложению для владельцев устройств на базе iOS.

Ранее сообщалось, что Max получил больше Telegram, а Wildberries не потянет.