Новая игровая площадка открылась в селе Сынково в Подольске

В Подольске в селе Сынково появилась новая игровая площадка для детей. Комплекс площадью 150 кв. м установили на Центральной улице, рассказали в администрации округа.

В этом году в Подмосковье для ремонта детских площадок закупили более 28 тонн резиновой крошки, отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Тематика новой площадки в Сынково — «Дендрология». Здесь есть лесенки, качели, горки. Для безопасности предусмотрено ограждение и мягкое прорезиненное покрытие. Также установлены скамейки для родителей.

«Продолжаем благоустраивать наши дворы и общественные пространства — вместе мы делаем округ уютнее и комфортнее для жизни», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие пешеходные зоны благоустроят в регионе в этом году.