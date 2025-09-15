Новая кондитерская фабрика заработает в Подмосковье к концу 2025 года. Предприятие строится в Подольске, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует ООО «Деловое партнерство» за 2,5 млрд руб. К завершению близится первая очередь производственного корпуса более чем на 50 тыс. тонн продукции в год.

Запуск предприятия позволит создать в регионе порядка 100 рабочих мест. На заводе будут производить сладости, орехи, сухофрукты, снеки, а также ингредиенты для молочной промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет модернизировано производство «ПепсиКо Холдингс».