В Подольске к концу года запустят завод по производству сладостей
Новая кондитерская фабрика заработает в Подмосковье к концу 2025 года. Предприятие строится в Подольске, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Проект реализует ООО «Деловое партнерство» за 2,5 млрд руб. К завершению близится первая очередь производственного корпуса более чем на 50 тыс. тонн продукции в год.
Запуск предприятия позволит создать в регионе порядка 100 рабочих мест. На заводе будут производить сладости, орехи, сухофрукты, снеки, а также ингредиенты для молочной промышленности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет модернизировано производство «ПепсиКо Холдингс».