Губернатор Подмосковья рассказал о планах по модернизации производства на заводах «ПепсиКо Холдингс»

В Подмосковье будет модернизировано производство на предприятиях «ПепсиКо Холдингс». Планы по развитию обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент PepsiCo в России и СНГ Давид Манзини.

Как напомнил губернатор, компания работает в области уже более 25 лет. На территории региона расположено три завода, где работают около 3,5 тыс. человек.

«Это наш давний партнер, который вносит свою лепту в развитие пищепрома, выпускает снеки и напитки, пользующиеся спросом не только у нас в стране, но и за ее пределами. Важный момент — „ПепсиКо Холдингс“ активно использует местное сырье, закупает у подмосковных производителей молоко и картофель», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в 2024 году в развитие заводов компания вложила более 1 млрд рублей. В 2025–2026 годах планируется инвестировать еще более 3 млрд. рублей.

Компания уже закупила оборудование для расширения ассортимента на заводе в Домодедово. Также планируется усовершенствовать работу линий и модернизировать их.

На заводе в Солнечногорске в этом году капитально отремонтируют выдувные машины и обновят противопожарную систему. В 2026 году разработают две новые скважины, капитально отремонтируют оборудование линий розлива и модернизируют линии по обмотке готовой продукции.

На заводе в Кашире на этот год запланированы автономная газификация предприятия и запуск проекта по улучшению вентиляции и климата в производственных помещениях. В 2026-м заменят производственные печи.

«В Московской области создан благоприятный инвестиционный климат, мы успешно взаимодействуем с администрацией области и получаем необходимую для успешного развития поддержку. Так, при поддержке администрации в Кашире реализуется проект по автономной газификации предприятия стоимостью более 300 млн рублей, который позволит обеспечить непрерывность производства на период плановых отключений», — рассказал Манзини.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло третье место в национальном рейтинге по инвестпривлекательности регионов.