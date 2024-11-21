Новая школа на 1,1 тысячи мест в Звенигороде построена уже наполовину. Учреждение возводится в микрорайоне Восточный, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект строится за счет бюджетных средств. На данный момент степень его строительной готовности составляет 52%. На площадке трудятся более ста рабочих. Проводятся черновая отделка помещений, установка звукоизоляции, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство.

В школе будет четыре этажа, на которых разместят учебные классы, лаборатории, библиотеку, столовую, актовый и спортивный залы, помещения для групп продленного дня. Блок начальной школы рассчитан на 400 учащихся, блок основной и старшей — на 700 учеников.

Завершить строительство учреждения планируется к следующему году.