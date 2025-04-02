Новая система контроля в сфере обращения с отходами появится в Московской области

В Подмосковье запустят новую систему контроля в сфере обращения с отходами. О проекте рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Речь идет о единой для всех участников отрасли платформе, с помощью которой можно будет в режиме реального времени отслеживать процессы, связанные с перевозкой и утилизацией мусора.

Система объединит регоператоров, КПО и органы власти. На данный момент в нее внесли свыше 1 тыс. транспортных средств, 67 мусороперегрузочных станций, более 600 сотрудников регоператоров и 90 тыс. контейнерных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников форума управления городским хозяйством «Область компетенций».