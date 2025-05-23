Новое футбольное поле с подогревом появится на стадионе «Полет» в Лыткарино

В Лыткарино до конца текущего года капитально отремонтируют стадион «Полет». О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Стадион расположен на Парковой улице. Его площадь составляет более 8,5 тыс. кв. м. Это единственный стадион в городском округе, и жители с нетерпением ждут его открытия.

Сейчас на объекте завершили работы по демонтажу конструкций. Продолжаются общестроительные работы.

В рамках ремонта будет создано искусственное покрытие на футбольном поле, построены трибуны, которые смогут вместить до 1 тыс. человек. Также здесь обустроят поле для баскетбола и волейбола, площадку для занятий воркаутом, беговые дорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству новой ледовой арены в Воскресенске.