Новое лечебно-диагностическое направление появилось в «Ясенках»
Фото: [архив центра "Ясенки"]
Новое лечебно-диагностическое направление открыли в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки», передает Министерство социального развития Московской области.
Так, в медучреждении начал работать кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии. Специалисты центра прошли соответствующее обучение. Теперь для пациентов доступны не только эффективная диагностика, но и индивидуальные планы лечения.
В учреждении оказали помощь уже трем сотням бойцов СВО. Центр постоянно модернизируется, для него закупают самое современное оборудование.