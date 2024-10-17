Новое лечебно-диагностическое направление появилось в «Ясенках»

Так, в медучреждении начал работать кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии. Специалисты центра прошли соответствующее обучение. Теперь для пациентов доступны не только эффективная диагностика, но и индивидуальные планы лечения.

В учреждении оказали помощь уже трем сотням бойцов СВО. Центр постоянно модернизируется, для него закупают самое современное оборудование.