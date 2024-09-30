Новое освещение появится в двух деревнях Волоколамска

Новое освещение будет оборудовано в двух деревнях Волоколамска по программе «Светлый город». Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

Так, работы проведут на улицах Изумрудная, Зеленая, Виктора Жукова, Цветочная в Калистово, а также на Лесной и Дачной улицах в Васильевском.

В текущем году в муниципалитетах установят десять тысяч светильников и четыре тысячи опор освещения. Свет появится на полутора сотнях объектов улично-дорожной сети, на двадцати двух общественных территориях и в тридцати шести дворах.