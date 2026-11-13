Взрыв прогремел в отеле, принимавшем переговорщиков по Украине
В отеле, где останавливались Уиткофф и Кушнер, раздался взрыв
Взрыв прогремел в пятизвездочном московском отеле Four Seasons, где днем ранее, 12 ноября, останавливались переговорщики по Украине от США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
ЧП произошло в помещении кухни — по данным канала, там взорвался газ. Пострадала 45-летняя сотрудница: у женщины зафиксировали ожоги первой степени.
Отель стоит в самом центре Москвы, в шаге от Красной площади.
Ранее стало известно, что Уиткофф пообещал склонить Зеленского к принятию согласованных с РФ условий.