«Преследовать нас уже не по карману»: музыканты группы «На-На» высказались о толпах фанаток

Участники легендарного коллектива «На-На» дали большое интервью, в котором рассказали о переменах на российской эстраде за тридцать лет, подготовке к сольному концерту в Москве и почему сегодня масштабное преследование артистов фанатками ушло в прошлое, пишет издание Леди Mail .

За плечами у коллектива более трех десятилетий на сцене, однако музыканты до сих пор собирают полные залы. По словам вокалиста Михаила Игорина, секрет долголетия группы кроется в честности их старых треков, написанных в эпоху, когда музыка создавалась живыми авторами без участия искусственного интеллекта. В свою очередь, Вячеслав Жеребкин отметил, что зрители часто идут на выступления ради ностальгии, но приятно удивляются мощному и драйвовому звучанию, которое публика порой сравнивает с роком.

Участники группы признались, что музыкальный рынок сегодня сильно изменился: пробиться стало сложнее из-за перенасыщения треками и засилия коммерческих релизов, а сами песни стали более «пластмассовыми». Тем не менее музыканты не стоят на месте и готовят к премьере новые композиции и необычные ремейки хитов.

Коснулись артисты и темы преданных поклонниц, будораживших страну в 90-е годы. Раньше фанатки круглосуточно дежурили под окнами, обрывали домашние телефоны кумиров и следовали за ними на гастролях по всей России. Однако сейчас времена изменились. Как с улыбкой отметил Владимир Политов, сегодня преследовать музыкантов стало слишком дорого, поэтому в поездки по стране отправляются лишь единицы самых верных ценительниц творчества.

Поддерживать себя в отличной физической форме артистам помогают разные методы. Политов обходится полноценным сном и генетикой, в то время как Игорин регулярно посещает тренажерный зал, чтобы компенсировать любовь к вкусной еде. Вячеслав Жеребкин признался, что не любит спортзал, но спасается дробным питанием и активными танцами на сцене, а также ухаживает за кожей у косметолога.

Уже 20 ноября коллектив представит большую сольную программу в московском театре «Золотое кольцо», где обещает исполнить как проверенные временем хиты, так и свежие работы.