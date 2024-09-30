Новое помещение регистратуры открыли в приемном отделении МОНИКИ

Новое помещение регистратуры для плановых пациентов открыли в приемном отделении МОНИКИ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В помещении обустроили зону ожидания, оборудовали систему кондиционирования, установили мебель и современное оборудование, внедрили систему электронной очереди. Теперь здесь могут работать до двенадцати сотрудников регистратуры одновременно — это позволит сократить время ожидания для пациентов.

Приемное отделение открыли после ремонта в прошлом году. Здесь разделили потоки плановых и экстренных пациентов, обустроили в шаговой доступности смотровые и перевязочные кабинеты, а также кабинеты вакцинации, челюстно-лицевого хирурга, оториноларинголога и офтальмолога.