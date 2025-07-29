Новое производство по созданию особо чистого гексафторида вольфрама появится в Подольске. Соответствующую технологию разработали в НИИ НПО «Луч».

До этого в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили о старте приема заявок на получение льготной ипотеки для ученых.

Разработка подольских ученых позволит снизить зависимость от зарубежных поставок этого вещества. Гексафторид вольфрама необходим при производстве полупроводников. Кроме того, он применяется для получения покрытий и изделий из высокочистого вольфрама методами газофазной металлургии.

В округе уже началось проектирование первого в стране промышленного участка, где будут производить указанное вещество. Участок будет оснащен всем необходимым, в том числе системами экологического контроля.

«Наши научные разработки способствуют развитию импортозамещения, позволяют достичь технологического суверенитета страны», — отметил гендиректор АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержки ученых и науки.