Новое производство сливочного масла запустят в Ленинском округе

Предприятие в Ленинском городском округе запустит производство сливочного масла, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производство запустит ГК «Рота-Агро». На предприятии уже завершили монтаж оборудования. Сейчас оно работает в тестовом режиме.

Компания будет выпускать натуральное сливочное масло жирностью 82,5%. Его будут изготавливать из молока жирностью от 3,9 до 4,2%.

На предприятии уже произвели порядка 500 кг масла. В ближайшее время оно появится в продаже. Сначала продукт будут реализовывать упаковками по 10 кг для общепита. В дальнейшем ассортимент расширят для розничной торговли.