Нового главу Минздрава назначили в Московской области

В Подмосковье сменился глава областного Минздрава, на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Московской области был назначен Максим Максимов. Информация об этом появилась на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

До этого Максим Максимов работал участковым врачом терапевта, после чего — занимал должность министра здравоохранения Тверской области. Прежний министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк недавно покинул свой пост, он руководил ведомством с февраля 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.