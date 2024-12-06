Новогодние автобусы запустили в Люберцах в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье». Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

Покататься на праздничных автобусах могут маленькие жители и гости города. В будни будут перевозить организованные группы школьников, а в выходные — всех желающих.

В автобусах пассажиров встречают герои сказок. Во время поездки они проводят различные викторины и игры. В завершение путешествия пассажиров ждет экскурсия в парке, встреча с Дедом Морозом и сладкие подарки.

Автобусы будут ходить до 22 декабря. В день планируется проводить шесть рейсов, а в общей сложности планируется организовать 126 поездок, прокатив около шести тысяч человек. Подробная информация о том, как попасть на автобус, а также расписание рейсов представлены здесь.